وزارة الصحة تشدد على ضرورة التلقيح ضد الحصبة

شددت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, في بيان لها على استمرار تسجيل حالات إصابة بالحصبة (البوحمرون) من حين لآخر في بعض الولايات, لتؤكد على ضرورة تلقيح الأطفال و حماية لهذه الشريحة من المجتمع. وفي هذا الصدد، أشارت الوزارة إلى أن الجرعة الأولى للتلقيح تتم في سن 11 شهرا, في حين تتم الجرعة الثانية في سن 18 شهرا, مؤكدة على وفرة اللقاح على مستوى كل المؤسسات الصحية. وبعد أن أشارت إلى استمرار تسجيل حالات إصابة من حين لآخر في بعض الولايات تمس الرضع دون سن الـ 12 شهرا غير المؤهلين للتلقيح, لافتة إلى انتشار العدوى بين هؤلاء الرضع من خلال محيطهم وذلك بسبب غياب أو ضعف نسبة التلقيح لاحتواء الداء. كما شددت الوزارة على أن الحصبة *قد تسبب مضاعفات خطيرة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عن الأطفال غير الملقحين وكذلك عند الكبار, مشيرة إلى أن التلقيح يبقى الحماية الوحيدة للحد من انتشار هذا المرض الذي يعتبر من بين الأمراض المعدية التي تمس الرضع والأطفال, وعليه يجب بلوغ نسبة تلقيح تغطي على الأقل %95 من الأطفال الرضع من خلال جرعتين من اللقاح الجامع المضاد للحصبة والحصبة الألمانية والنكاف (ROR). وخلصت وزارة الصحة إلى أنه تم اتخاذ كل التدابير الضرورية للسيطرة على هذه الحالات طبقا للإجراءات المعمول بها وفق البرنامج الوطني للمراقبة حالة بحالة للبوحمرون.