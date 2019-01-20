Top 15 des photos où la nature a gagné, définitivement
شاهد لما تسترجع الطبيعة حقها في 15 صورة مدهشة
مهما غطيتها بترسانة من الإسمنت المسلح ورشيتها بكل أنواع المواد الكيماوية المختلفة الخطورة إلا أنك لا تكاد تدير ظهرك حتى تجدها مقبلة بكل إرادة و إقدام لإستعادة حقوقها لتغطي كل شيء بناه الإنسان ولعل أفظل مثال على ذلك المدن الصحراوية فمدينة بحجم لاسفيكاس الأمريكية قد تغطى كاملة بالرمال لو يغفل عنها لبظعة أسابيع، لتعطينا الطبيعة درسا في العناد و عدم الإستسلام وقد تجد نفسك أحيانا بعد أن عملت الطبيعة عملها و إسترجعت حقوقها أمام لوحات تسلب الأنظار و تريب العقول و أنت تحاول فك ألغازها وفيما يلي مظارب لمثل تلك الأحيان
1- مقبرة سيارات في بلجيكا
Source photo : earthporn
2- شجرة البيانو بكاليفورنيا
Source photo : earthporn
3- حطام سفينة أيرفيلد بهامبوش في أستراليا
Source photo : earthporn
4- لمسة هندسية للطبيعة
Source photo : earthporn
5- معبد مهجور في أنغكور في كمبوديا
Source photo : earthporn
6- منزل مهجور في Kolmanskop ( ناميبيا )Source photo : earthporn
7- شجرة بدراجة ثلاثية العجلات جزيرة فاشيون بواشنطن
Source photo : earthporn
8- سكك الحديدية المهجورة في باريسSource photo : earthporn
9- أرض اوكبو (كوريا الجنوبية)Source photo : earthporn
10- طاحونة مهجورة في سورينتو، إيطاليا
Source photo : earthporn
11- مركز تسوق المهجورة في بانكوك
Source photo : earthporn
12- غرفة فندق مهجورة
Source photo : earthporn
13- مباني في هونغ كونغ
Source photo : earthporn
14- برج التبريد في بلجيكا
Source photo : earthporn
15- بلدة مهجورة في كامشاتكا في روسيا
Source photo : earthporn
المصدر:
Topito.com
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