شاهد لما تسترجع الطبيعة حقها في 15 صورة مدهشة

مهما غطيتها بترسانة من الإسمنت المسلح ورشيتها بكل أنواع المواد الكيماوية المختلفة الخطورة إلا أنك لا تكاد تدير ظهرك حتى تجدها مقبلة بكل إرادة و إقدام لإستعادة حقوقها لتغطي كل شيء بناه الإنسان ولعل أفظل مثال على ذلك المدن الصحراوية فمدينة بحجم لاسفيكاس الأمريكية قد تغطى كاملة بالرمال لو يغفل عنها لبظعة أسابيع، لتعطينا الطبيعة درسا في العناد و عدم الإستسلام وقد تجد نفسك أحيانا بعد أن عملت الطبيعة عملها و إسترجعت حقوقها أمام لوحات تسلب الأنظار و تريب العقول و أنت تحاول فك ألغازها وفيما يلي مظارب لمثل تلك الأحيان

1- مقبرة سيارات في بلجيكا

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2- شجرة البيانو بكاليفورنيا

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3- حطام سفينة أيرفيلد بهامبوش في أستراليا

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4- لمسة هندسية للطبيعة

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5- معبد مهجور في أنغكور في كمبوديا

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6- منزل مهجور في Kolmanskop ( ناميبيا ) Source photo : earthporn

7- شجرة بدراجة ثلاثية العجلات جزيرة فاشيون بواشنطن

Source photo : earthporn

8- سكك الحديدية المهجورة في باريس Source photo : earthporn



9- أرض اوكبو (كوريا الجنوبية) Source photo : earthporn



10- طاحونة مهجورة في سورينتو، إيطاليا



Source photo : earthporn



11- مركز تسوق المهجورة في بانكوك

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12- غرفة فندق مهجورة

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13- مباني في هونغ كونغ

Source photo : earthporn



14- برج التبريد في بلجيكا

Source photo : earthporn



15- بلدة مهجورة في كامشاتكا في روسيا

Source photo : earthporn

المصدر:

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