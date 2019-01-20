18 جانفي يُرسّم يوما وطنيا للبلدية

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتضمن ترسيم يوم 18 جانفي من كل عام يوما وطنيا للبلدية ، حسب ماجاء في العدد الأول من الجريدة الرسمية للعام 2019.

وينصّ المرسوم المؤرخ في 02 جانفي 2019 ، على أن يرسّم يوم 18 جانفي من كل سنة "يوما وطنيا للبلدية"، وهذا إحياء لذكرى صدور أول قانون للبلدية يوم 12 جانفي 1967.

وبموجب المرسوم ، سيتم إحياء اليوم الوطني للبلدية بتنظيم جلسات وطنية للبلدية تضم رؤساء المجالس الشعبية البلدية وختلف الشركاء ، كما تحيي بلديات الوطن عدّة تظاهرات وأنشطة "تعزز أسس اللامركزية والديمقراطية والمواطنة"، بالإضافة إلى تنظيم صالونات ولقاءات حول مواضيع ذات صلة بالبلدية.