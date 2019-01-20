الزوايا الأشراف: “الراي” وراء انتحار الشباب في البحار ويجب منعه

أيّدت نقابة الزوايا الأشراف تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، واعتبرت غناء الراي سببا في الحرڤة وقطع البحار.

وقالت النقابة في بيان لها إن تصريحات وزير الداخلية حقيقة، ومن أسباب الحرڤة الغناء الذي يعتبرونه محاكاة لمعاناة الشباب.

غير أن هذا الغناء يشجع على الإنتحار في البحار حسب النقابة، وهؤلاء المغنيين مصابون بالهستيريا وأمراض نفسية ويعانون الكبت.

ودعت نقابة الزوايا الأشراف في بيانها وزير الثقافة والداخلية وكل الجهات الوصية بمنع هذه الأغاني التي تسمم أفكار الشباب.

وكذا الأغاني التي تصور معاناة الهجرة التي يتزعمها بعض المغنيين، وإلزام من يتجاوز ذلك بدفع ضريبة تصب في الخزينة العمومية.