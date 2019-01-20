بوتفليقة يعين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
عين رئيس الجمهورية أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المكونة من قضاة و كفاءات وطنية، وفقا لما تضمنه مرسوم رئاسي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وتتكون هذه الهيئة التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم18 أفريل، من 20 قاضيًا و 13 من الكفاءات الوطنية التي يتم اختيارهم عن طريق المجتمع المدني.
وضمت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الآتية أسماؤهم:
– ملاك الهاشمي،
– بكارة العربي،
– بن عياش بن عيسى،
– بوعبدلي عدة لياس،
– قنادسي فوزية،
– ربيع عامر،
– عمراني عبد النور،
– حاجب هيام،
– بلخيري محـمد علي،
– شرفي صالح،
– بن هبري عبد الحكيم
– علالو بهية،
– مفتاحي نورالدين،
– حموش محـمد،
– مازوني فريد،
– زلغي محـمد،
– حطابي زهية،
– عجول موسى،
– حمزاوي محـمد السابع،
– قندوز اسماعيل.
أما الكفاءات الوطنية فتتكون من:
بودينة رشيد
– أويدن محـمد علي،
– يحياوي مريم،
– لطرش محـمد الهادي،
– بركان كراشاي محـمد،
– بن قيو إبراهيم،
– عمور رياض،
– العلمي ساعد،
– بيا غوت،
– بوكرتاش كريم منصور،
– حبة عبد الوهاب،
– بن واعر سليم،
– عزوز محـمد.
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