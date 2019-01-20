بوتفليقة يعين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

عين رئيس الجمهورية أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المكونة من قضاة و كفاءات وطنية، وفقا لما تضمنه مرسوم رئاسي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وتتكون هذه الهيئة التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم18 أفريل، من 20 قاضيًا و 13 من الكفاءات الوطنية التي يتم اختيارهم عن طريق المجتمع المدني.

وضمت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الآتية أسماؤهم:

– ملاك الهاشمي،

– بكارة العربي،

– بن عياش بن عيسى،

– بوعبدلي عدة لياس،

– قنادسي فوزية،

– ربيع عامر،

– عمراني عبد النور،

– حاجب هيام،

– بلخيري محـمد علي،

– شرفي صالح،

– بن هبري عبد الحكيم

– علالو بهية،

– مفتاحي نورالدين،

– حموش محـمد،

– مازوني فريد،

– زلغي محـمد،

– حطابي زهية،

– عجول موسى،

– حمزاوي محـمد السابع،

– قندوز اسماعيل.

أما الكفاءات الوطنية فتتكون من:

بودينة رشيد

– أويدن محـمد علي،

– يحياوي مريم،

– لطرش محـمد الهادي،

– بركان كراشاي محـمد،

– بن قيو إبراهيم،

– عمور رياض،

– العلمي ساعد،

– بيا غوت،

– بوكرتاش كريم منصور،

– حبة عبد الوهاب،

– بن واعر سليم،

– عزوز محـمد.