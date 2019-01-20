طرد طالبة جزائرية من مستشفى ليل في حالة حرجة والقنصل يتدخل

تدخل قنصل الجزائر بمدينة ليل الفرنسية، لإنقاذ طالبة جزائرية، طردت من المستشفى وهي في حالة حرجة.

الطالبة الجزائرية، كانت ضمن بعثة رسمية، من إحدى الجامعات المتواجدة بالجنوب، إلى إحدى الجامعات الفرنسية.

مرض فقر الدم والمشاكل التي تعرضت لها الطالبة على مستوى الكلى، أجبرتها على دخول مستشفى جون بيرنارد، لتلقي العلاج.

وقد تم التكفل بها، حيث تلقت العلاج اللازم، إلا أنه ولأسباب مجهولة، تم طردها من طرف البروفيسور المشرف على حالتها.

وفور علمه، تكفل القنصل الجزائري بليل بالطالبة، حيث كان يزورها وحرمه باستمرار، ببيت أحد المتطوعين العاملين في الصليب الأحمر الفرنسي.

وقد تكفل القنصل العام الجزائري بليل، رشيد بلباقي، بشراء تذكرة العودة لها من ماله الخاص .