هذا ما يحدث إذا لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة يوم 18 أفريل

حمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 03 ) ، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 18 أفريل 2019 ، وهذا بعد أن وقعه الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة يوم 17 جانفي الجاري.

وجاء في المرسوم الرئاسي إن الاستحقاق الانتخابي المقبل سيجرى رسميا يوم 18 أفريل 2019 ، على أن يجرى الدور الثاني للانتخابات ، في حالة الاقتضاء، في اليوم الـ15 بعد إعلان المجلس الدستوري عن نتائج الدور الأول.

وينص قانون الانتخابات في الجزائر على إجراء دور ثان للرئاسيات إذا لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول ، ويشارك في الدور الثاني المترشحين الاثنين الذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول.