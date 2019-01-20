أسعار السيارات تتراجع .. وتخفيضات مغرية تصل إلى "25 ميلون" !

لم تشهد سوق السيارات الجزائرية زيادات في الأسعار مع بداية العام 2019 ، بل على العكس سارعت بعض العلامات الى إقرار تخفيضات جديدة غير مسبوقة في مثل هذا الوقت من السنة

أكبر العروض المقدمة في هذا الوقت المبكر من السنة هي تلك التي تقترحها "سوفاك الجزائر" حيث تعرض تخفيضات على سكودا " اوكتافيا " تصل الى 25 مليون سنتيم بالإضافة إلى حفاظها على التخفيضات التي اقرتها في نهاية سنة 2018 على أسعار نماذج " فابيا " و"رابيد" بـ 10 مليون سنتيم الى نهاية شهر جانفي الجاري .

سوفاك كذلك أطلقت تخفيضات تصل قيمتها إلى 250.000 دج على فولكسفاجن جولف المجمعة على مستوى مصنع سوفاك الجزائر للإنتاج بغليزان. وتستفيد ثلاث طرازات من هذه التخفيضات، ويتعلق الأمر بكل من جولف ستارت + التي استفادت من تخفيض بقيمة 200.000 دج لتُعرض بسعر 3.100.000 دج، جولف جوين المعروضة بسعر 3.699.000 دج، أي بتخفيض 100.000 دج، فيما تستفيد جولف أر-لاين من تخفيض بقيمة 250.000 دج، لتُصبح بسعر 4.549.000 دج.

تخفيضات فولسفاجن مست كذلك طراز "بولو بيتس" الذي حظي بتخفيض بلغ 10 مليون سنتيم في حين يعرض الإصدار الجديد من سيارات العلامة الإسبانية "سيات" و نموذجها المركب في مصنع غليزان "ايبيزا" بتخفيض يصل الى 10 مليون سنتيم .

موجة التخفيضات لم تقتصر على "سوفاك" فقط إمتدت الى العلامات الفرنسية على غرار "بيجو" و "رونو" هذه الأخيرة التي تعرض نموذجها" كليو جيتي لاين" المركب في مصنع واد تليلات بوهران بتخفيض يصل الى 12 مليون سنتيم .

أما "بيجو الجزائر" فتقترح عرضا ترويجيا لمدة 10 أيام، يحمل اسم "Les 10 Jours Chrono"، يمكن من خلاله الاستفادة من تخفيض بقيمة 100.000 دج على "بيجو 208 تيك فيزيون المجمعة في الجزائر"، وذلك عبر كامل شبكة توزيع العلامة، وإلى غاية 31 جانفي المقبل. و بذلك تُعرض" بيجو 208 تيك فيزيون" 1.6 HDi بقوة 92 حصان بسعر 2.599.000 دج عوضا عن 2.699.000 دج و ذلك يشمل تجهيزات على غرار "أضواء نهارية بتقنية LED - مصابيح أمامية ثنائية اللون وأضواء خلفية مع مخالب 3D بتقنية LED - مقود مدمج من الجلد مع أزرار تحكم متعددة الوسائط - لوحة العدادات عند مستوى نظر السائق مع شاشة كبيرة لمسية سعوية 7 بوصة - تكييف بضبط لمنطقتين - مسند يد أمامي - مقاعد مريحة من القماش CRAN و Omni Reps Mistra - 4 وسائد هوائية أمامية وجانبية - منظم ومحدد سرعة - جهاز استشعار انخفاض ضغط العجلات - سقف بانورامي من الزجاج - رادار خلفي وكاميرا للرؤية الخلفية - ماسحات زجاج أوتوماتيكية - أضواء مضادة للضباب أمامية وخلفية - تشغيل آلي للأضواء - مرايا داخلية نهارية/ ليلية - مساعد على التشغيل في الصعود - جنوط عجلات ألياج 16 بوصة Titane بلون رمادي Hephais - أغلفة المرايا الخارجية من الكروم - مرايا خارجية قابلة للضبط والطي كهربائيا"