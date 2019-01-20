"رئيس حكومة أسبق، رئيس حزب، ناشط سياسي، وإعلامي" سحبوا استمارات الترشح للرئاسيات

بعد مرور أقل من 48 ساعة على استدعاء رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للهيئة الناخبة لرئاسيات 18 أفريل 2019، أعلنت 3 شخصيات سياسية، عن سحب استمارات الترشح للموعد الانتخابي المقبل.

وكان الناشط السياسي، رشيد نكاز، السباق في سحب الاستمارات الترشح، صباح اليوم من مقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الكائن مقره في قصر الحكومة.

كذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، الذي كشف اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سحب استمارات ترشحه من قبل ممثله، عضو المكتب الوطني لحزبه شمس الدين أومدور.

كما كشف رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس،في بيان له اليوم عن نيته في تكوين ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك في رسالة وجهها لوزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، ما يعني أنه "سحب استمارات الترشح".

هذا وأعلن الإعلامي والشاعر، فيصل كرشوش، عبر حسابه على فيسبوك اليوم عن سحبه لاستمارات الترشح لرئاسيات أفريل 2019.