توظيف أعوان أمن في أحياء “عدل”.. و”الديبلوم” إجباري!

حددت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطوير «عدل» شروط ومعايير جديدة لتوظيف أعوان الأمن على مستوى أحيائها السكنية الجديدة.

حيث يشترط في هؤلاء الحيازة على شهادات من مراكز التكوين المهني.

فضلا عن الكفاءة المهنية في المهن اليدوية التي يقع عليها الطلب غالبا من قبل أصحاب المساكن الجديدة.

وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة السكن، فإن المسؤول الأول عن القطاع عبد الوحيد طمار.

قد أعطى تعليمات تقضي بتوظيف الشباب الحائز على شهادات من مراكز التكوين المهني والذين أمضوا فترة تربص ويحوزون على شهادة الكفاءة المهنية.

وذلك على مستوى أحياء «عدل» الجديدة التي تم توزيعها مؤخرا.

وحسب ذات المصادر، فإن هذه التعليمات جاءت من أجل ضمان تدخل هؤلاء الأعوان في الأشغال المنزلية للمستفيدين الجدد من المساكن.

في حال حدوث أي طارئ أو عطب تقني خاصة على مستوى شبكة توزيع المياه أو الكهرباء والغاز.

فضلا عن حدوث أي خلل في أقفال غلق الأبواب الخشبية أو النوافذ للشقق التي تقع في هذه الأحياء.

وأضافت مصادر، «النهار» بأنه وأثناء عملية التوظيف التي فتحتها وكالة «عدل».

فإن كل عون أمن توفرت فيه الشروط التوظيف وتم قبوله بصورة رسمية.

فإن الموظف مجبر على أن يقوم بالتوقيع على عقد يحدد مهامه الجديدة على مستوى الحي الذي يعمل به.

كما أن عون الأمن مجبر على احترام بنود العقد والالتزام بمهامه حتى لا تحدث فوضى على غرار ما حدث في البرنامج القديم لمساكن وأحياء «عدل».

وأكد ذات المصدر، بأن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» قد أعلنت عن فتح باب التوظيف في أحيائها الجديدة.

التي تم توزيعها مؤخرا، وهذا لصالح الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في دفتر الأعباء.