هذه هي قائمة الضحايا 7 الذين لقوا حتفهم في حادث تيبازة

شهدت، صبيحة اليوم الأحد، مدينة حجوط بولاية تيبازة، شمال البلاد، حادث مروري أليم راح ضحيته 7 أشخاص وجريح واحد.

الحادث الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 67، تمثل في إصدام حافلتين واحدة للنقل الجامعي والأخرى لنقل المسافرين.

وتم التعرف على جثة الضحايا الذين تم نقلهم لمصلحة حفظ الجثث بنفس المدينة، حيث جاءت القائمة كالآتي :

– محمد سرداني

– علي سرداني

– حكيم تقيلات

– خالد بويش

– أحمد فخار

– عبد القادر مقلاتي

فيما لم تحدد بعد هوية الضحية السابع، لأنه لم يكن يحمل بطاقة الهوية، أما السائق هو حكيم تقيلات، عسكري متقاعد.