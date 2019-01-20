صور جديدة من داخل جامع الجزائر الأعظم .. هو الآن جاهز تقريبا!

أظهرت صور جديدة التقطت لجامع الجزائر الأعظم أن أشغال إنجازه قد أوشكت على نهايتها، وهذا بعد حوالي 7 سنوات من الشروع في تشييد هذا المسجد الذي الذي يعد ثالث أكبر مسجد في العالم بعد المسجد الحرام، والمسجد النبوي.

ولقي إنجاز هذا المشروع حرصا كبيرا من طرف السلطات الرسمية الجزائرية، إذ لم يسبق وأن حظي أي مشروع في الجزائر، بنفس المتابعة والحرص، كما هو الحال مع "جامع الجزائر".

وكان وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، قد أكد مرارا وتكرارا أنه" بالرغم من الانتهاء من تشييد قاعة الصلاة بالمسجد، إلا أن تاريخ تدشينه يقرره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".

وتقول السلطات إن المسجد، الذي انطلقت أشغال إنجازه في ماي 2012، سيكون مركزا علميا وسياحيا بعد تسلمه، حيث يتسع لأكثر من 120 ألف مصل.

ويتربع المسجد على مساحة 200 ألف متر مربع ، ويتكون من 3 طوابق تحت الأرض مساحتها 180 ألف متر مربع مخصصة لأكثر من 6 آلاف سيارة، وقاعتان للمحاضرات مساحتهما 16 ألف و100 متر مربع، واحدة تضم 1500 مقعد والثانية 300 مقعد.وسيضم مكتبة من ألفي مقعد مساحتها 21 ألف و800 متر مربع.