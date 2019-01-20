نكاز يسحب استمارات الترشح لرئاسيات 18 أفريل 2019

سلمت مصالح وزارة الداخلية، اليوم الأحد، استمارات الترشح للاستحقاقات الرئاسية، للناشط السياسي ورئيس حزب حركة الشباب والتغيير غير المعتمد رشيد نكاز.

وكان رشيد نكاز قد كشف بعد ساعات قليلة على استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة لرئاسيات 18 أفريل 2019 عن نيته الترشّح رسميا لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 18 أفريل 2019.

هذا و دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يوم أمس السبت المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في ال18 من افريل القادم إلى سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية على مستوى مقرها وذلك عملا بأحكام القانون العضوي رقم 16 - 10 المؤرخ في 25 أغسطس 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات.