اضطراب جوي يجتاح 19 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، من أمطار غزيرة، تفوق 40 ملم، اليوم الأحد المناطق الغربية للوطن.

وحسب خريطة اليقظة، فان الأمطار تمس كل من ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، شمال تيارت وتيسمسيلت.

وأضاف الديوان أن صلاحية النشرة، من نهار اليوم إلى الى غاية يوم غد الاثنين على الساعة 06 صباحا.

وأفاد نفس المصدر ا ايضا، تنبيها آخرا من المستوى الأول، خاص بأمطار رعدية، ابتداء من اليوم الأحد على الساعة الثالثة مساء إلى غاية الفجر ستمس كل من: عين الدفلى، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، البويرة، المدية والبليدة.