التشكيلة الأساسية لـ مانشستر سيتي ضد هيديرسفيلد

التشكيلة الأساسية لـ مانشستر سيتي ضد هيديرسفيلد

سيحل نادي مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نادي هيديرسفيلد تاون عى ملعب غالفارم من خلال الجولة 23 من الدوري الأنجليزي

و ستكون المهمة لكتيبة المدرب الاسباني بيب غوارديولا خاصة و أن بطل البرمرليج قدد حقق سداسية تاريخية في مرمى عيدريسفيلد في مباراة الأياب

كما سيكون هناك ضغط كبير على مانشستر سيتي , حيث حقق ليفربول فوز مثيرا أمام بالاس يوم أمس و ابتعد بالصدارة

و من الممكن رؤية الدولي الجزائري كاساسي في مياراة المساء , خاصة أنه لم المباراة الماضية حسب سياسة التدوير التي يقوم بها غوارديولا

لكن أكدت مانشستر افينيغ نيوز القريبة من نادي السيتزن بأن ساني و سترلينغ هما الأساسين و محرز سيقى :كأساسي لمباراة الكأس ( التشكيلة ليست رسمية )

القراءة من dzairfoot

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