التشكيلة الأساسية لـ مانشستر سيتي ضد هيديرسفيلد

سيحل نادي مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نادي هيديرسفيلد تاون عى ملعب غالفارم من خلال الجولة 23 من الدوري الأنجليزي

و ستكون المهمة لكتيبة المدرب الاسباني بيب غوارديولا خاصة و أن بطل البرمرليج قدد حقق سداسية تاريخية في مرمى عيدريسفيلد في مباراة الأياب

كما سيكون هناك ضغط كبير على مانشستر سيتي , حيث حقق ليفربول فوز مثيرا أمام بالاس يوم أمس و ابتعد بالصدارة

و من الممكن رؤية الدولي الجزائري كاساسي في مياراة المساء , خاصة أنه لم المباراة الماضية حسب سياسة التدوير التي يقوم بها غوارديولا

لكن أكدت مانشستر افينيغ نيوز القريبة من نادي السيتزن بأن ساني و سترلينغ هما الأساسين و محرز سيقى :كأساسي لمباراة الكأس ( التشكيلة ليست رسمية )