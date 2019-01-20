انطلاق القمة العربية الاقتصادية في بيروت

افتتح الرئيس اللبناني ميشيل عون في بيروت أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية الاقتصادية بمشاركة متواضعة من الزعماء العرب.

واستهلت الجلسة بكلمة لوزير المالية السعودي (السعودية تترأس القمة العربية الأخيرة التي استضافتها الطهران) محمد بن عبد الله الجدعان، بعدها ألقى الرئيس عون كلمته.

قال فيها الرئيس عون، أن الحروب الداخلية والإرهاب أثرت سلبا على مسيرة التنمية في المنطقة، مضيفا أن إسرائيل تواصل تهديداتها لسيادة لبنان برا وبحرا وجوا وتخرق القرار 1701.

مصرحا أن لبنان دفع ثمنا باهظا للحروب والإرهاب وتحمل عبء نزوح السوريين والفلسطينيين، دون ربط ذلك بالحل السياسي، داعيا المجتمع الدولي لبذل الجهود من أجل عودة النازحين السوريين

وأضاف عون، أنه يتأسف لعدم حضور الإخوة الملوك والرؤساء ولهم ما لهم من عذر لغيابهم

وشهدت العاصمة اللبنانية وصول الوفود العربية بتمثيل مخفّض، وغياب ملحوظ للزعماء العرب الذين لم يحضر القمة منهم سوى قادة الصومال وموريتانيا وقطر.