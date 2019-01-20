عطال يواصل الإبهار في الدوري الفرنسي

لا يزال “يوسف عطال” يصنع الحدث من مباراة لأخرى في الدوري الفرنسي بأدائه الكبير والذي يجعله الرقم واحد في فريقه.

عطال منح فريقه ثاني ضربات الجزاء في آخر مباراتين، فبعد أن حصل على ضربة جزاء ضد موناكو إثر عمل فردي.

عاد هذه المرة يوم أمس السبت ضد “ريمس” ومنح فريقه ضربة جزاء ثانية في الدقيقة الأخيرة،عدّل على إثرها فريقه.

وانتهت النتيجة بهدف في كل شبكة، أين اثنى الجميع على أداء الجزائري، الذي يتطور من مباراة لأخرى.

وكانت صحيفة “ليكيب” في عددها الصادر اليوم الأحد قد أشادت بأداء “عطال” ومنحته علامة 5/10.