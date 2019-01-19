8 نصائح فعّالة للوقاية من الغازات... جرّبوها!

يُعدّ تكوّن الغازات وانتفاخ البطن من المشاكل الشّائعة وهي تُعتبر جزءاً من عمليّات الهضم في الجسم، إلا أنّ التخلّص من الغازات غالباً ما يكون مُحرجاً وقد تحدث بعض المشاكل في الجهاز الهضمي تتسبّب في إعاقة خروج الغازات فتتجمَّع في الجسم، الأمر الذي يؤدّي إلى الشّعور بالألم والمغص والضغط في منطقة البطن.

لذلك، لا بدّ من التعرّف على بعض النّصائح التي نستعرضها في هذا الموضوع من موقع صحتي للوقاية من الغازات.

المضغ الجيّد والبطيء للطعام

يُنصح بمضغ الطّعام جيّداً وببطء نظراً لتأثير هذه العادة الجيّدة إيجاباً على عمليّة الهضم، إذ أنّها تحمي من الإصابة بمشكلة الغازات في المعدة، لأنّها تُقلّل من ابتلاع الهواء عبر الفم أثناء تناوله.

تجنّب العلكة

يُنصح بتجنّب العلكة نظراً لأنّها قد تسبّب في بعض الأوقات آلاماً في المعدة، وانتفاخاتٍ وغازاتٍ في البطن بسبب تكرار فتح الفم وبلع الكثير من الهواء أثناء مضغها.

تفادي التدخين

عادةً ما يزيد تدخين السجائر والنرجيلة من إنتاج الغازات في القناة الهضميّة، ما يؤدّي إلى انتفاخ البطن والشّعور ببعض الآلام والضّغط في منطقة البطن بالإضافة إلى المغص.

العناية بالأسنان

قد لا يُدرك البعض أنّ طقم الأسنان الرخو قد يؤدّي إلى دخول الهواء وتسلّله إلى المعدة، لذلك لا بدّ من زيارة طبيب الأسنان من أجل التأكّد من أنّ الطقم مثبتٌ جيّداً في حال كان السبب في الشعور الدائم في الغازات في البطن.

التقليل من بعض الأطعمة والمشروبات

هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي قد تزيد من مشكلة الغازات، لذلك لا بدّ من الوقاية عن طريق تجنّب تناولها. وفي هذا الإطار، يُفضّل التوقّف عن تناول المحلّيات الاصطناعيّة لأنّها تعوق عمليّة الهضم وتزيد من مشكلة الغازات.

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تناول بعض المشروبات الساخنة

إنّ تناول بعض أنواع المشروبات الساحنة يُساعد على تسهيل عمليّة الهضم والوقاية من الغازات، ومن هذه المشروبات التي يُنصح بها في هذا الإطار نذكر البابونج والنعناع واليانسون.

الإكثار من شرب الماء

يُنصح بالإكثار من شرب الماء، لأنّ هذه العادة من شأنها أن تُساعد على تسهيل عمليّة الهضم والحماية من الإمساك والتخلّص من الانتفاخات النّاجمة عن الإمساك وعسر الهضم بالإضافة إلى الوقاية من الغازات.

ممارسة الرياضة

تؤثّر ممارسة التمارين الرياضيّة إيجاباً على مختلف جوانب الصحّة العامة، وخصوصاً في إطار الوقاية من الغازات؛ مثل ركوب الدراجة، المشي، تمارين المعدة وتمارين اليوغا.