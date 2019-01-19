مدافع ريد ستار الفرنسي مراد سطلي تحت مجهر بلماضي

شرع جمال بلماضي مدرب المنتخب الوطني الجزائري في رحلة البحث عن معوض لنجم خط الدفاع مهدي تاهرات، لاعب لونس الفرنسي الذي لن يكون حاضرا خلال المواجهتين القادمتين للمنتخب الوطني الجزائري خلال فترة التوقف الدولي، التي ستجمعانه تباعا بغامبيا لحساب تصفيات أمم إفريقيا وتونس في إطار التحضيرات لدورة مصر 2019، وكان المدافع العملاق قد تعرض لإصابة على مستوى الرباط الجانبي لركبته ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 9 و12 أسبوعا، وفرض تاهرات نفسه واحدا من أفضل نجوم المنتخب الوطني الجزائري في الفترة الأخيرة، حيث قدم مستويات رائعة مع الخضر، مما جعل بلماضي يرسمه في مركز محور الدفاع على حساب المخضرم عيسى ماندي، ويدرس مدرب الخضر توجيه الدعوة للاعبين جدد في مركز خط الدفاع خلال الفترة القادمة، أبرزهم بكل تأكيد مراد سطلي مدافع ريد ستار الفرنسي، حيث تألق هذا الأخير خلال منافسات الدرجة الثانية الفرنسية و شارك في 16 مباراة في النسخة الحالية صنع خلالها هدفا وحيدا، ويملك ساطلي في رصيده خبرة أوروبية كبيرة، حيث سبق له وأن خاض تجارب عديدة في فرنسا وفي بلجيكا وفي رومانيا.