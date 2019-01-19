إنجاز 90 ألف مسكن من صيغة ”عدل” في 2019

قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الواحد طمار، إنه قد تم تخصيص غلاف مالي في قانون المالية لسنة 2019، خاص بمكتتبي ”عدل”، الذين قاموا بالدفع وكانوا ينتظرون. وكشف طمار على هامش إشرافه على عملية توزيع السكنات من مختلف الصيغ يوم أمس بغليزان، عن وجود 90 ألف وحدة سكنية ستكون موجهة للمواطنين الذين كانوا ينتظرون دورهم خلال هذه السنة.

هذا وأكد طمار أن سبب تأخر توزيع السكنات يعود إلى نقص التهيئة، كاشفا في الوقت نفس أنه قد تم تخصيص غلاف مالي خاص بالتهيئة، لجميع المشاريع المنتهية، أو فاقت نسبة إنجازها 60 بالمائة. كما أكد الوزير أن هناك 50 ألف وحدة سكنية مسجلة خلال هذه السنة من سكنات صيغة ”ألبيا”. هذا وأشرف وزير السكن والعمران والمدينة بالولاية، على عملية توزيع مفاتيح السكنات من مختلف الصيغ، على المستفيدين منها، حيث أكد أن وتيرة توزيع السكنات ستبقى مستمرة، وهو البرنامج الذي يدخل حسبه في إطار برنامج رئيس الجمهورية.