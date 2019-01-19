موعد “الكان” يقدم بـ24 ساعة وسينطلق يوم 14 جوان المقبل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا لسنة 2019 سيكون يوم 14 جوان المقبل، حيث تم تقديمه بـ24 ساعة عن موعده الرسمي، وهذا لضمان حضور أكبر عدد من الجماهير إلى حفل ومباراة الافتتاح باعتبار أن 14 جوان يوافق يوم الجمعة، وهو يوم العطلة الرسمية في مصر.

وقال أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الأخير أبلغ الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، باختيار يوم الجمعة الموافق لـ14 جوان المقبل موعدا لانطلاق كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات صحفية إن تحديد التاريخ تم بناء على خطاب توصل به الاتحاد من “الكاف” بشأن تحديد الموعد المناسب لانطلاق البطولة القارية.

يذكر أن مصر ستستضيف المحفل الإفريقي الكبير على ملاعب (القاهرة والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد)، بمشاركة 24 منتخبا.

وستجرى قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الأسبوع الأول من أفريل المقبل.

وحسم 14 منتخبا التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا، قبل جولة واحدة من انتهاء التصفيات المقرر إقامتها في شهر مارس المقبل. والمنتخبات المتأهلة هي الجزائر والمغرب والسنغال ومدغشقر وتونس ومالي ونيجيريا وغينيا وكوت ديفوار وموريتانيا وأوغندا وغانا وكينيا بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

ويتنافس 21 منتخبا على 10 بطاقات متبقية للتأهل لأمم إفريقيا، وهي الكاميرون وجزر القمر عن المجموعة الثانية، وبورندي والغابون (المجموعة الثالثة)، والبنين والطوغو وغامبيا (المجموعة الرابعة)، وجنوب إفريقيا وليبيا (المجموعة الخامسة)، وزيمبابوي وليبيريا والكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل (المجموعة السابعة) وأنغولا وبوركينا فاسو عن المجموعة التاسعة، وغينيا بيساو وناميبيا وموزمبيق (المجموعة 11)، وأخيرا منتخبات ليسوتو وتنزانيا والرأس الأخضر عن المجموعة الثانية عشرة.