عرقلة سيفيتال: دعوة لمسيرة في الخامس مارس بتيزي وزو

دعت التنسيقية الوطنية للجان مساندة عمال سيفيتال والاستثمارات الاقتصادية، اليوم السبت 19 جانفي، إلى مسيرة يوم 5 مارس القادم، ابتداء من الساعة 11 صباحا في تيزي وزو، في قرار تم اتخاذه خلال اجتماع تم تنظيمه في دار الثقافة مولود معمري في تيزي أوزو.

واختار العديد من المشاركين في هذا الاجتماع بدء المسيرة من مدخل جامعة تيزي وزو إلى غاية محطة الحافلات القديمة، التي تقع عند المخرج الغربي للمدينة.

وينتظر أن يحمل منظمو هذه المسيرة تحت عنوان ” مسيرة الأمل للشباب”، “لا لمعايير الازدواجية في القبايل” ، “لا لعرقلة استثمارات سيفيتال” ، “نعم للتوزيع العادل لثروة البلاد”.