تصدير 30 ألف طن من الإسمنت إلى غرب إفريقيا

بعد أن صدرت الشركة الجزائرية " سيلاس" لصناعة الإسمنت، شحنتين على متن باخرتين، الأولى بوزن 80 ألف طن أرسلت إلى غرب إفريقيا وأكثر من 1 ألف طن نحو النيجر، ها هي اليوم تصدر نفس الشركة ما وزنه 30 ألف طن من الإسمنت، انطلاقا من ميناء عنابة نحو غرب إفريقيا.

وكانت هذه الشركة قد صدرت في وقت سابق شحنتين (80000) طن من الكلنكر إلى غرب إفريقيا، وأكثر من 1000 طن من الإسمنت إلى النيجر، اتبعت اليوم بعملية ثالثة من الكلنكر (30ألف طن) من ميناء عنابة إلى غرب إفريقيا أيضا.

وتهدف مجموعة " لافارج هولسيم الجزائر" إلى تصدير فائض في الإنتاج يفوق 2 مليون طن عام 2020.