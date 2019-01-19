"السترات الصفر" تتحدّى ماكرون

تظاهر محتجو السترات الصفر الذين كانوا بدأوا تحركاتهم قبل أكثر من شهرين، اليوم للسبت العاشر على التوالي وسط مخاوف متجددة من حدوث أعمال عنف، ورغم بدء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "النقاش الكبير" الذي لا يبدو أنه هدأ غضب المحتجين.

ويردد العشرات من المتظاهرين الذين تجمعوا بهدوء في جادة الشانزليزيه، نقطة التجمع الرئيسية في باريس: "ماكرون استقل".

وقالت المتظاهرة صوفي تيسييه إن "ماكرون لا يسمع ولا يفهم شيئا مما يحدث ونحاول أن نجعله يفتح عينيه. هناك معاناة إنسانية حقيقية".

وسيشكل عدد المتظاهرين السبت مؤشراً إلى فاعلية "النقاش الوطني الكبير" الذي أطلقه ماكرون لتطويق أسوأ أزمة اجتماعية منذ انتخابه في 2017.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إنه "من المتوقع حدوث تعبئة تعادل في حجمها على الأقل تعبئة الأسبوع الماضي".