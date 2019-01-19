لا حصص إضافية من تأشيرات فرنسا للجزائريين

لا حصص إضافية للجزائريين من تأشيرات دخول الأراضي الفرنسية في العام 2019 ، حسب ما أكده اليوم سفير باريس لدى الجزائر كزافييه دريانكور في تصريح لموقع "كل شيئ عن الجزائر".

وقال دريانكور في إجابته على سؤال بخصوص تراجع عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين من 413.000 تأشيرة في 2017 إلى 297.000 تأشيرة في 2018 ، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة تتجاوز 28 بالمئة ، إنه لم يتحدث أبدا عن إصدار تأشيرات أكثر للجزائريين خلال السنة الجارية ، مضيفا بأن السؤال يفترض أن يطرح على القنصل الفرنسي العام في الجزائر، والذي أشار بدوره إلى استحالة تحديد عدد التأشيرات التي ستمنح في 2019 بشكل مسبق.

وحول إلغاء الزيارة التي كان يرتقب أن يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر ، أوضح السفير دريانكور أن ذلك يرجع إلى الظروف الداخلية التي تمرّ بها فرنسا ، في إشارة إلى احتجاجات السترات الصفراء التي تعمّ مدن البلاد منذ ماي 2018.