إصابة 40 شخصا بالشريعة

أصيب مجددا ما لا يقل عن الـ 40 سائحا، قدموا بغرض التمتع بالثلوج بحظيرة الشريعة لسلسلة الأطلس البليدي، بكسور و انخفاض في درجة حرارة أجسامهم و مستوى السكري، من بينهم 5 حالات وضعياتها خطيرة ،تم تحويلها كلياتهم على مستشفى المدينة بالبليدة .

واقع الإصابات حسب المعلومات التي توفرت لدى " الخبر "، أفادت بأن المصابين تعرضوا لكسور تفاوتت في خطورتها، و أن من بين المصابين سيدة تعرضت إلى "ركلة" حصان، يستغل في الركوب و الفسحة، سبب لها ارتجاجا على مستوى المخ ، بينما بقية الإصابات تعرضوا الى كسور و رضوض و صدمات نفسية، و أيضا انخفاض في درجات أجسامهم و نسبة السكري، و ضغط الدم، و لم تفلح محاولات عناصر الإنقاذ في تحسيس الزوار، بعدم المغامرة خاصة بأبنائهم وسط الغابة و الأماكن البعيدة المثلجة، الأمر الذي عقد من مهمة المنقذين، و سبب لهم مشاحنات مع بعض العائلات و الأولياء .

و يذكر أن حادثا مؤسفا وقع نهاية الأسبوع، و خلف إصابة 14 راكبا، لسياح قدموا من مدينة وهران لزيارة الشريعة، فلا عن تسجيل إصابة نحو 60 شخصا في اليومين الأوليين من سقوط الثلوج ،فضلا عن تسجيل اختناق مروري كبير، امتد لمسافة تقارب الـ 20 كيلومتر، أعجز عناصر الأمن وحتى أفراد الجيش في فك الخناق المروري.