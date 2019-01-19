أمطار رعدية مرتقبة على ولايات الغرب بداية من صبيحة هذا الأحد

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية هذا السبت في نشريه خاصة عن سقوط أمطار تكون أحيانا في شكل رعود على ولايات غرب البلاد بداية من صبيحة هذا الأحد.

وستشمل هذه الأمطار ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، تيسمسيلت وشمال تيارت، حيث من المتوقع أن تصل كمية الأمطار أو تتجاوز محليا 40 ملم خلال صلاحية هذه النشرية التي تمتد من الأحد على الساعة السادسة صباحا إلى غاية الاثنين في نفس التوقيت.