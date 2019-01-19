اكتشف أجمل 10 أماكن جذابة في افريقيا يمكنك زيارتها

تعد افريقيا ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة وعدد السكان، تأتي في المرتبة الثانية بعد آسيا. تبلغ مساحتها 30.2 مليون كيلومتر مربع و تحظي بعدد كبير من الأماكن الساحرة التي لا يمكن إنكار جمالها وروعتها خاصة عند زيارتها في الواقع. وبالنسبة لمن يحبوا التقاط صور للحيوانات والغابات الرائعة، لابد من اصطحاب كاميرا مميزة عند التوجه لأي من الدول الإفريقية التي تتسم بجمالها وسحرها الكبير. ونبرز في القائمة التالية 10 من أجمل الأماكن التي يمكن زيارتها في القارة السمراء :،

جبل الطاولة في جنوب أفريقيا-1 :

يوجد في كيب تاون، ويمكن للزوار تسلقه لكن لا يمكن الوصول إلى القمة إلا من خلال خدمة التلفريك المتوافرة هناك. وبمجرد الوصول إلى تلك القمة، سيكون بالإمكان الاستمتاع بأجمل مشهد بانورامي جذاب في العالم.

سوسوسفلي في نامبيا : توجد في أكبر محمية بالقارة، وهي أكثر المقاصد سحراً وجمالاً، وتتميز تلك المنطقة بما يحيط بها من مرتفعات رملية حمراء كبيرة الحجم.

بحيرة طيور النحام في كينيا-2 :

حيث يقال إن بحيرة ناكورو في الحديقة الوطنية للبلاد تضم ما يقرب من مليون طائر من هذا النوع، وهو المنظر الذي يجتذب اهتمام كثيرين من السياح.

أرخبيل بازاروتو في موزمبيق-3 :

يمكن القيام بجولة مميزة هناك حيث الحديقة البحرية الوطنية، الشواطئ المنعزلة الهادئة، أميال ممتدة من الرمال البيضاء والمياه ذات اللون الفيروزي.

موقع بركان نيراجونجو في شرق الكونغو-5:

بركان نشط يبلغ عرض فوهته 2 كيلو متر. ومن الجدير ذكره أنه يحتوي على أكثر بحيرات الحمم البركانية حيوية.

جبل مولانجي في مالاوي-6 :

هو الجبل الأعلى في وسط افريقيا، وهو واحد من الجبال الجرانيتية الكبرى في العالم شلالات فيكتوريا في زامبيا وزيمبابوي و تعد واحدة من أجمل الأماكن التي تبرز فيها الماء بشكل ساحر ورائع، تقع بين زامبيا وزيمبابوي، وتنشر حالة من الفخامة على نهر زامبيزي..



نهر الزمبيزي-7:

هو أحد الأنهار الكبيرة في زيمبابوي بأفريقيا، ورابع أطول نهر في هذه القارة، ويعد من أكبر الأنهار الأفريقية التي تصب في المحيط الهندي. ومساحة حوض هذا النهر 1,390,000 كيلومتر مربع

الصحراء الجزائرية-9

تمثل الصحراء الجزائرية جزء من الصحراء الافريقية الكبرى فكلما ابتعدنا نحو الجنوب كلما لامست العيون سحر الصحراء بمعالمها الطبيعية، والأثرية التي تعود الى قرون غابرة، من قصور وآثار تحتضنها مناطق تاغيت وبني عباس في ولاية بشار وبسكرة وجبال الطاسيلي ومحميتها الطبيعية في أقصى الجنوب وغيرها

أخدود نهر السمك-10

ثاني أضخم أخدود في العالم بعد جراند كانيون ، ويعد أخدود نهر السمك الموجود في ناميبيا بأجمل المناطق السياحية الشاهقة ، والذي يقدر طوله ب160 كيلو متر ، وعرضه يتراوح ما بين 27 إلى 550 متر ، ويحتوي نهر السمك على كميات قليلة من المياه ، والتي يتم اقامة سد عليها حاليا

جزيرة موريشيوس-10

هي مَجموعة من الجُزر التي تقع في المحيط الهندي، وتعدّ جزيرة موريشيوس أكبرها, فهي موطن للعديد من الشواطئ الرملية الساحرة، يمكنك المشاركة في واحدة من رحلات السفاري في داخل أحد المنتزهات أو الحدائق الوطنية التي تشتهر بها البلاد