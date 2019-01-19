بعد فشل الحوار.. النقابات تتوعد بن غبريت بشل المدارس (وثيقة)

تمسك تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية، بقرار الإضراب المقرر في الـ 21 جانفي الجاري، المتبوع بتنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمسية 22 جانفي، أمام مديريات التربية، عقب فشل جلسات الحوار مع وزارة التربية، المنعقدة مؤخرا، حسبما أفاد به بيان للتكتل النقابي، اليوم.

وأوضح نفس المصدر، أن “اللقاءات الثنائية التي دعت إليها نقابات التكتل في قطاع التربية، للحوار على إثر الإشعار بالإضراب ، لم ترق إلى مستوى تطلعات الأسرة التربوية، والنقابات الممثلة لها، حيث تميزت ردود وزارة التربية على المطالب المرفوعة بالسطحية، خاصة فيما يتعلق بالملفات الإجتماعية- المهنية والبيداغوجية التي قوبلت بمجرد وعود من طرف مسؤولي القطاع دون تحديد رزنامة زمنية وآليات واضحة لتنفيذها”.

وأضاف بيان التكتل الذي يضم 6 نقابات “أمام هذا الوضع الذي يكتنفه الغموض حول مصير مطالب موظفي القطاع، فإن نقابات التكتل تؤكد لمنخطريها ولكافة الأسرة التربوية باستمرارها في الدفاع عن قضاياهم، وتجدد دعوتها لوزارة التربية إلى حوار جاد، يفضي إجابات دقيقة وواضحة على المطالب والإنشغالات المذكورة في الإشعار بالإضراب المودع لديها”.

وسيتم عقد اجتماع في الـ 24 جانفي، للنظر في آفاق الحركة الإحتجاجية وما إن كانت ستستمر مدة أطول أو يتم إيقافها.