شاهد بالفيديو/ أويحيى: هناك من لا ينام بسببي!

قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، “إن هناك جماعة في الجزائر غاب عليها النوم بطرح فرضيات سياسية عن مستقبله السياسي”.

ورد أويحيى، أمس، في تصريح لتلفزيون النهار، على فرضية ترشحه للرئاسيات، قائلا: ” أنا دخلت النضال دفاعا على وطني ومتشرف بخدمة البلاد مع الرئيس بوتفليقة سواء في الجهاز التنفيذي أو الحزب”.

وجدد الأمين العام للأرندي، الذي ترأس إجتماعا للمكتب الوطني لحزبه، أمس، تجديد النداء للرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة أخرى، معربا عن أمله في تحقق “الأمنية” ليبدأ نشاط الأرندي مع باقي أحزاب التحالف لدعم المترشح عبد العزيز بوتفليقة.