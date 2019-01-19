20 مريضا يستفيدون من مفاصل إصطناعية بغرداية

استفاد عشرون مريضا من عائلات معوزة بغرداية، من تدخلات جراحية مجانية لوضع مفاصل اصطناعية كاملة بحركية مزدوجة للورك أو الركبة.

وحسب الطاقم الطبي لمستشفى الدكتور إبراهيم ترشين، اليوم السبت، فإن هذه المبادرة جاءت من طرف الجمعية “تجمي” الإنسانية، وبالتنسيق مع إدارة مستشفى غرداية.

وتسمح هذه الجراحة للمريض من استرجاع حياة عادية، وذلك بعد وضع المفصل وفترة من إعادة التأهيل الوظيفيي.

كما نظم بالموازاة مع هذه العمليات الجراحية، دورات تكوينية أطرها البروفيسور بن بوزيد لفائدة الممارسين والطاقم الشبه الطبي.

وتندرج هذه العملية التضامنية التي اختتمت أمسية الجمعة، في إطار البرنامج المعد من طرف جمعية “تجمي” من أجل مساعدة الفقراء.