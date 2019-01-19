ولاية الجزائر ترد على النائب معزوز : أوشحة الأميار مصنعة عند وزارة الدفاع

ردت مصالح ولاية الجزائر على معلومات أوردها النائب البرلماني عثمان معزوز، قال فيها مصدر الوشاح الشرفي الذي يرتديه رؤساء البلديات في النشاطات الرسمية.

وقالت الولاية في منشور على الفيسبوك “يتم ، تداول معلومات خاطئة و مغلوطة ، أختير لها ظرف الاحتفاء باليوم الوطني للبلدية بغرض الاساءة لشخص رئيس البلدية و لصورة الجماعات المحلية معا “، وأضافت “للتوضيح فإن الوشاح الشرفي لرؤسات المجالس الشعبية البلدية تم إقتناؤه من طرف مصالح ولايات الجمهورية من مؤسسة الألبسة ولوازم النوم التابعة لوزارة الدفاع الوطني الكائنة بالخروبة بولاية الجزائر”.

وتم تداول معلومات على نطاق واسع مفادها أن استيراد أوشحة الاميار مصدرها فرنسا.

وكان النائب البرلماني، عثمان معزوز، قد كشف في حسابه الرسمي عبر موقع “الفايسبوك”، عن استيراد أوشحة الأميار من فرنسا، مضيفا أن “السلطات أمرت رؤساء البلديات، بتغليف الأوشحة تفاديا لمعرفة البلد المستوردة منه”.