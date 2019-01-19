بالفيديو/ تقارير وبلاتوهات تحليلية.. رئاسيات الجزائر تخطف أنظار الصحافة العربية والدولية

حظي خبر الإعلان عن إستدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات الجزائر المزمع إجراؤها في الثامن عشر من أفريل المقبل، باهتمام كبير من طرف الصحافة العربية والدولية، التي لم تكتف بنقل المعلومة فقط وإنما أعدت تقاريرًا تفصيلية وبلاتوهات تحليلية لمناقشة الحدث مع طرح تساؤلات عن الأسماء المرشحة للاستحقاق الانتخابي القادم.

فرانس 24 .. هل يترشح بوتفليقة ؟

ما لفت إنتباه الصحافة العالمية أن رئاسيات الجزائر ستجري في موعدها، بعدما جرى الحديث عن إمكانية تأجيلها بغية تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة لعامين إضافيين، وهو ما ذهبت إليه قناة فرانس 24.

وقالت الوسيلة الإعلامية إن “الجزائر قررت تنظيم الانتخابات الرئاسية بتاريخ 18 أبريل المقبل”، وأن “عهدة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ سنة 1999، تنتهي في 28 أبريل القادم”.

وأبرزت القناة، أن “الملف الأكثر ترقبًا سيكون ملف بوتفليقة (81 عاما)، الذي لم يعلن حتى الآن نواياه رغم دعوات عدة له منذ أشهر من شخصيات من فريقه للترشح لعهدة خامسة، مشيرة إلى أن “التشويق يمكن أن يستمر حتى آخر لحظة كما حدث في 2014 حين لم يقدم بوتفليقة ترشحه إلا في آخر أيام المهلة القانونية”.

تفاعل نشطاء الفايسبوك وتوتير

بالمقابل سلط الموقع الإلكتروني المتابع لأخبار المغرب العربي ” أصوات مغاربية” الضوء على تفاعل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مع إعلان موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر المحدد بتاريخ 18 أفريل القادم.

ونقل الموقع أن “القرار أثار جملة من التعليقات وسط الجزائريين، على خلفية دعوات التأجيل وحالة الغموض التي ظلت تكتنف هذا الاستحقاق”، مسجلًا أن” الدعوات تباينت بين المؤيدين لعهدة خامسة لصالح الرئيس بوتفليقة، ومن دعا له بالشفاء، فيما أكد مدونون ضرورة أن يكون مرشح الرئاسيات القادمة، قادرا على إدارة البلاد”.

قناة الغد .. الغموض يستمر

قناة الغد هي الأخرى تحدثت عن رئاسيات 2019 وقالت إن “الجزائر تقطع الجدل حول إجراء الانتخابات الرئاسية وغموض حول ترشح بوتفليقة”، حيث رصد صاحب التقرير أن “الغموض لا يزال سيد الموقف، بالرغم من إستدعاء الرئيس بوتفليقة للهيئة الناخبة، وذلك بسبب عدم إظهاره نية الترشح من عدمه لحد الآن”.

رويترز ..لا أنباء عن ترشح بوتفليقة “رويترز” أعدت تقريرًا تطرقت فيه إلى خبر إستدعاء الهيئة الناخبة التي ستجري يوم 18 أفريل، مشيرة إلى أنه “أمام بوتفليقة (81 عاما) الذي يحكم البلاد منذ عام 1999 والذي نادرا ما شوهد في أماكن عامة منذ أصيب بجلطة في عام 2013 ، فترة 45 يومًا للإعلان عما إذا كان سيسعى للفوز بفترة خامسة”. وعاد صاحب التقرير للتذكير بعدم “استطاعة الرئيس بوتفليقة في ديسمبر الماضي مقابلة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الذي كان في زيارة للبلاد وذلك بسبب انفلونزا حادة”. ولفت إلى أن ” آخر اجتماع للرئيس الجزائري مع مسؤول أجنبي كبير خلال زيارة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في سبتمبر. وأنه ألغي اجتماعان سابقان له مع كل من ميركل ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي”. وقالت رويترز إن ” الجزائر المنتجة للنفط لم تشهد اضطرابات سياسية كبيرة على غرار ما شهدته عدة دول عربية خلال السنوات الماضية، لكنها واجهت بعض الاحتجاجات والإضرابات. ولا يزال معدل البطالة مرتفعا، لا سيما بين الشباب”. الأناضول.. الجزائر أمام جدل جديد وكالة الأنباء التركية من جهتها سلطت الضوء على الانتخابات القادمة، حيث رصدت أن “الرئيس بوتفليقة أنهى يوم الجمعة حالة الترقب بشأن موعد انتخابات الرئاسة، لكن القرار سيكون محطة لبداية جدل جديد حول مستقبله السياسي قد يدوم أكثر من شهر آخر.” وكتب معد التقرير الإخباري أن ” الرئيس الجزائري اعتاد منذ وصوله الحكم عام 1999 على تأجيل إعلان موقفه من سباق الرئاسة إلى آخر لحظة من المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح لدى المجلس (المحكمة) الدستوري، أي إلى غاية مطلع مارس القادم”. كما سجل أن تقدم بوتفليقة لرئاسيات 2019 يعني حسم السباق، لكونه يحظى بدعم أكبر أحزاب ومنظمات البلاد، وكذا أكبر تجمع لرجال المال والأعمال في البلاد (منتدى رؤساء المؤسسات). الأناضول نقلت في تقريرها المطول أن “الشخصيات السياسية ذات الوزن الثقيل في الجزائر تلتزم الصمت بشأن موقفها من هذا السباق، وبدا أنها تنتظر موقف الرئيس النهائي من الترشح لولاية خامسة، حيث يرفض أغلبهم الترشح في حال وجود بوتفليقة”.