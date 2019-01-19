شاهد بالصور.. إزالة تمثال الـ “كلاشينكوف” من ساحة بلدية المزرعة

أقدمت مصالح ولاية تبسة، أمس، على إزالة تمثل السلاح الناري “كلاشينكوف”، وهو النصب التذكاري الذي تم تدشينه الأسبوع المنصرم بمدخل بلدية المزرعة.

وكان رئيس المجلس البلدي لبلدية المزرعة، بوزيدة أحمد، أرجع خطوة تشييد التمثال إلى علاقة الجزائر الطيبة مع روسيا، بالإضافة إلى الطابع الثوري للمنطقة.

وقد أثار التمثال، سخطا شعبيا من قبل سكان المنطقة الذين رأوا بأنه لا يرمز للمنطقة وتراثها، ما أثار استغرابهم وطرح تساؤلات عديدة عن سبب تشييد تمثال لسلاح الكلاشينكوف.