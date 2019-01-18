9.5 مليون سكن بالجزائر غير مُؤَمَّن ضد الكوارث الطبيعية

كشف المختص في الهندسة المعمارية عبد الرحمان بن يمينة، عن وجود 9.5 مليون سكن وشقة بالجزائرغير مؤمن ضد الكوارث الطبيعية.

وقال بن يمينة إن تأمين المواطن لشقته وممتلكاته ضد الكوارث الطبيعية لا يكلف سوى مبلغ بين 5 و20 دينار يوميا.

أي ما يعادل 2000 و5000 دينار سنويا.

ودعا المختص في الهندسة المعمارية إلى ضرورة توعية المواطنين بهذه الخدمة، التي يحفظون بها ممتلكاتهم.

خاصة وأن حجم الخسائر بسبب الكوارث الطبيعية في 2018، قد بلغت 5300 مليارسنتيم، حسب المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية.

كما تم تسجيل 23 حالة وفاة بسبب الكوارث الطبيعية التي ضربت مختلف ولايات الوطن خلال سنة 2018.