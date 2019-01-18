شاهد بالفيديو..محسن من سطيف يبني مدرسة بكافة التجهيزات صدقة على روح والده

قام أحد المحسن بمدينة العلمة في سطيف ببناء مدرسة ابتدائية وتجهيزها بأحسن التجهيزات، ومنحها لمديرية التربية للولاية، كصدقة جارية عن والده.

وقال فردي المسعود المتبرع بالمدرسة: ” تفكير العائلة كان يتمحور حول بناء مسجد صدقة جارية على روح الوالد وبعد اقتراح من أحد المهندسين قمنا بإنجاز المدرسة وندعو أن تكون صدقة جارية على روح الوالد”.

ومن جهته قال مدير التربية لولاية سطيف عبد العزيز بازلي إن المدرسة كانت بعد ان قام الوالي بلقاء مع المحسنين والمتطوعين، حيث أثمر اللقاء على انجاز مؤسسة تربوية وهي مدرسة نموذجية من كل النواحي، ويدرس فيها 458 تلميذ، كما انها خففت الضغط على المدارس المجاورة.

ومن جهته أكد رئيس بلدية العلمة حشاني توفيق إن المدرسة منجزة بمقاييس تقنية عالية، وتحفة معمارية على مستوى الولاية والوطن.