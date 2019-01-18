“محرز” ثالث أفضل لاعب مغاربي لسنة 2018

حلّ الدولي الجزائري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز ، ثالثاً في إستفتاء مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب مغاربي سنة 2018.

وحصد رياض نسبة 12% من التصويت العام، وعاد الأول والثاني لأنيس البدري لاعب الترجي بنسبة 47%، والمغربي حكيم زياش 15%.

كما جاء بغداد بونجاح في المركز الخامس بنسبة 6%، يليه مواطنه الصاعد يوسف عطال صاحب المركز السادس بنسبة 4%.

يذكر أن الأسماء الجزائرية سيطرت على الجائزة المغاربية لأربع سنوات متتالية بعد تتويج سليماني في 2013، براهيمي 2014، محرز 2015/2016.