بالفيديو .. شاهد مطاردة بأحد أنفاق المقاومة في غزة بحثا عن جندي إسرائيلي

نشرت اسرائيل لأول مرة مشاهد لعملية مطاردة تقوم بها عن طريق الكلاب المدربة داخل أحد أنفاق المقاومة الفلسطينية حماس، بحثا عن جندي إسرائيلي مفقود.

ونقلت “الجزيرة.نت” أن القناة الثانية عشرة الإسرائيلية قالت إن برنامج التحقيقات الإسرائيلي “عوفدا”، أي الحقيقة، حصل على مقاطع فيديو حصرية تنشر لأول مرة تظهر عملية المطاردة التي قام بها الجيش الإسرائيلي في أحد أنفاق المقاومة الفلسطينية قرب رفح في أوت 2014 بحثا عن الجندي هدار غولدن الذي أسرته المقاومة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.