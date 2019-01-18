حجز "مياه معدنية" معبأة من بئر تقليدي

تمكنت، فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، بولاية غليزان، إثر معلومات وردت إليها مفادها قيام شخص بطرح بطريقة غير شرعية للمياه، يتم تعبئتها في دلاء سعة 5 لتر، ثم تسويقها بمحلات تجارية بولاية معسكر حتى لا ينكشف أمره، بعد البحث والتحري تم وضع خطة محكمة بمراقبة المستودع التي أفضت إلى توقيف أربعة أشخاص مع حجز شاحنة محملة بـ 500 دلو من المياة بها العلامة التجارية (مزوية) بسعة 5 لتر وشاحنة أخرى مثبت بها صهريج بسعة 3000 لتر التي كانت تستعمل لجلب المياه بالإضافة إلى 1490 دلاء معبأة و249 دلو بلاستيكي فارغ وعدد معتبر من قصاصات للوسم تحمل العلامة التجارية السالفة الذكر، مجموعة معتبرة من أغطية وحوامل ولواحق الدلاء وكذا لفائف من البلاستيك موجهة إلى تغليف الدلاء، من خلال التحقيق تبين أنه يتم جلب المياه على متن صهاريج من بئر تقليدي الكائن بدوار الدرجة بلدية القلعة، تم تقديم المعنيين أمام العدالة أين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية.