“الدحيل” القطري يتعاقد مع مساعد “مورينيو” لإعادة الأمجاد !

أعلن نادي الدحيل بطل الدوري القطري، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع البرتغالي “روي فاريا” مساعد “مورينيو” خلفا للتونسي “نبيل معلول”.

وأوضح النادي عبر موقعه الإلكتروني، أن التعاقد مع “فاريا” جاء بعد مفاوضات مكثفة ومجهودات كبيرة لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة.

وشغل “فاريا” منصب مدرب مساعد لمورينيو لـ17 عاما، وتنقل معه بين أندية “بورتو” البرتغالي و”تشيلسي” الإنجليزي و”إنتر ميلان” و”ريال مدريد”.

يذكر أن مُحبوا نادي “الدحيل” القطري، تحسروا كثيرا على الناخب الوطني، جمال بلماضي، بعد تراجع النتائج مع خليفته المقال نبيل معلول.