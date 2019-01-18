البرلمان الألماني يصنف الجزائر ضمن البلدان الآمنة

صوت البرلمان الألماني "بوندستاغ"، اليوم الجمعة، على توسيع إطار الدول المصنفة كبلدان آمنة، بإضافة ثلاثة دول من المغرب العربي إلى جانب جورجيا، في خطوة تهدف إلى منع المهاجرين من تلك الدول وتبسيط التعامل مع طلبات اللجوء.وفقا لما نقله موقع "سكاي نيوز".

وصوتت الغرفة الأدنى في البرلمان بأغلبية 509 صوتا مقابل 138 صوتا، وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، ليصوت على إعلان الجزائر والمغرب وتونس وجورجيا بلدان آمنة.

ومن شأن تصنيف البرلمان، أن ترفض سلطات الهجرة الألمانية بشكل شبه تلقائي، طلبات لجوء رعايا هذه الدول بدون تبرير الرفض، وكذلك تسريع عمليات ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم.