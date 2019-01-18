بالصور و الفيديو..محاولات إخراج الطفل العالق في بئر بإسبانيا تدخل يومها السادس

في سيناريو مشابه لما حدث في قضية الشاب عياش التي شغلت الرأي العام في الجزائر قبل أسابيع، ها هي فرق الإنقاذ تسابق الزمن لإخراج طفل عالق منذ يوم الأحد الماضي في بئر جنوب إسبانيا.

وجلبت شاحنات نقل معدات حفر وأنابيب ضخمة مع تأهب عمال الإنقاذ، اليوم الجمعة، لحفر نفق في محاولة للوصول إلى الطفل، بحسب صحيفة "لافن غادريا" الإسبانية.

وقالت متحدثة باسم حكومة بلدية ملقة "الأولوية الآن لأعمال حفر النفق العمودي"، فيما صرح مسؤولون، أمس الخميس، أنهم لم يفقدوا الأمل في العثور على الصبي حيا لكن العملية ستستغرق بضعة أيام على الأقل، ومن المقرر حفر نفق آخر بعدما نصب عمال الإنقاذ منصة لرفع التراب والركام.

​وسقط الطفل ويدعى جولين في بئر قطرها 25 سنتيمترا فقط وعمقها 100 متر، أثناء تنزه عائلته في أرض خاصة في توتالان في ملقة.