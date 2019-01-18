نحو إعادة فتح الخط الجوي المباشر بين الجزائر ومالطا
كشف وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ، اليوم الخميس بمالطا، عن وجود نية لإعادة فتح الخط الجوي المباشر بين الجزائر وهذا البلد الأوروبي ، وذلك في خلال تحادثه على هامش الندوة الـ15 لوزراء خارجية دول 5+5، مع نظيره المالطي.
وقال مساهل في تغريدة إنه تحادث مع وزير الخارجية المالطي حول تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر ومالطا ، خاصة في مجال السياحة ، حيث يرتقب أن تستأنف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين .
على هامش الندوة الخامسة عشر لوزراء خارجية دول الحوار 5+5 ، تحادثت مع نظيري من #مالطا حول تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجال الإقتصادي #السياحة و إعادة الخط الجوي المباشر الرابط بين البلدين. كما تحادثنا حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/rfMuPG3YjC— Abdelkader Messahel (@Messahel_MAE) 18 janvier 2019
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