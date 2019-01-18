نحو إعادة فتح الخط الجوي المباشر بين الجزائر ومالطا

كشف وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ، اليوم الخميس بمالطا، عن وجود نية لإعادة فتح الخط الجوي المباشر بين الجزائر وهذا البلد الأوروبي ، وذلك في خلال تحادثه على هامش الندوة الـ15 لوزراء خارجية دول 5+5، مع نظيره المالطي.

وقال مساهل في تغريدة إنه تحادث مع وزير الخارجية المالطي حول تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر ومالطا ، خاصة في مجال السياحة ، حيث يرتقب أن تستأنف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين .