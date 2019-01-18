البرلمان الألماني يصوت لرفض طلبات لجوء الجزائريين

صوت مجلس النواب الألماني، اليوم، على قائمة تصنف البلدان البلدان المغاربية كبلدان آمنة، وهي الجزائر، تونس، المغرب، إضافة إلى جورجيا، ما يعني رفض طلبات اللجوء وترحيل أصحاب الطلبات المرفوضة إلى بلدانهم الأصلية دون تقديم تفسيرات.

وقد صوت 509 نائبا برلمانيا على القرار، في حين صوت ضده 138 عضوا، بينما أبدى 4 نواب تحفظهم، ورفضه حزبي الخضر واليسار المعارضينن، إلا أنه لن يصبح ساري المفعول إلا من خلال خوضه جولة تصويت أخرى.

ويضع هذا التصنيف الجزائر، ضمن الدول التي تحترم قوانين حقوق الإنسان، ولا تمارس العنف والقمع على الناشطين السياسيين والمعارضين.

وتسعى ألمانيا بهذه الخطوة، إلى تخفيض طلبات اللجوء نحوها، وبالتالي الحد من توافد المهاجرين الراغبين في التوطن هناك، وذلك دون تقديم تبريرات لأسباب الرفض.