مصر تطلب تغيير موعد “كان 2019”

راسل الإتحاد المصري لكرة القدم، الإتحاد الافريقي لكرة القدم، للمطالبة بتقديم موعد بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر، حسبما أفادت به وسائل إعلام مصرية، اليوم.

وطلب الاتحاد المصري لكرة القدم، تقديم الافتتاح من يوم الـ 15 جوان، إلى يوم 14 من الشهر نفسه، ليتزامن مع يوم الجمعة ما يعني زيادة أعداد الجماهير الوافدة لمتابعة المباراة الافتتاحية .

جدير بالذكر، أن قرعة بطولة أمم إفريقيا تجرى شهر أفريل المقبل لتحديد مجموعات البطولة، التي ستتنافس على اللقب.