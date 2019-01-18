احتياطات الجزائر من الغاز و النفط بين أرقام قيطوني و تفنيد ولد قدور

ظهر على الساحة مؤخرا الحديث بكثرة عن احتياطات الجزائر من الغاز بنوعيه الصخري والطبيعي والنفط، في وقت زادت اختلافات تصريحات المسؤولين بشأنه من تساؤلات الجزائريين، حول ما تملك الجزائر حاليا وكم تبلغ احتياطاتها.

و صرح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور الخميس، أن “من يدعي بأن إحتياطاتنا من النفط قد فهو بعيد عن الحقيقة”.

و قال ولد قدور في تصريحات اعلامية من وهران، نقلتها وكالة الانباء الجزائرية: “ليس لدينا نظام لقياس آبار النفط حتى يمكننا أن نقول بأن مخزونها ضب. لحد الوقت الراهن لا نعرف كم ننتج حقيقة و كم نستهلك و كم هي إحتياطاتنا” مضيفا “و لا أحد يمكنه الاجابة على هذه الاسئلة. كل ما يقال هو مجرد تخمينات”.

و في نفس السياق أكد مسؤول سوناطراك بأن “الجزائر بلد شاسع و ثرواته مستغلة بنسبة أقل من 30 بالمائة” معلنا عن “أخبار سارة في المستقبل”.

و بخصوص إستغلال الغاز الصخري أفاد السيد ولد قدور بأن مجمعات هامة مثل “بريتيش بتروليوم” و “توتال” تامل في العمل في هذا المجال “لان لدينا ثروة حيقيقة” كما قال مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على ثالث مخزون عالميا كما أكدته هيئات دولية و عبر الساطل. و عليه فقد أبدت العديد من المجمعات رغبتها في العمل بالجزائر”.

تصريحات قيطوني

وتأتي تصريحات ولد قدور لتفند اولتعيد التساؤلات بشأن تصريحات وزير الطاقة مصطفى قيطوني، الذي أكد يوم الاحد 13 جانفي، من البويرة أن احتياطيات الجزائر الطاقوية، تبلغ أزيد من 24 ألف مليار من الغاز الصخري، و10 آلاف مليار من الغاز التقليدي، و6 آلاف مليار مليار برميل من البترول، وهو ما يكفي لمستقبل الجزائر، مؤكدا أن المشكل يكمن في أن سوناطراك لا تعمل لوحدها لأن الأمر يتطلب امكانيات مالية وتكنولوجية كبيرة.