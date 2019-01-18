تيجاني هدام: بطاقة الشفاء ستشمل جراحة القلب وتصفية الدم قريبا

كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام أن مصالحه قامت بتجميد 125 ألف بطاقة شفاء، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع اعتماد بطاقات الشفاء التي ستتوسع لتشمل جراحة القلب وتصفية الدم.

وأكد هدام خلال جلسة استماع من لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، أمس الخميس عدد المصابين بالأمراض المزمنة بلغ أزيد من مليون مصاب كلفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حوالي 142 مليار دينار".

وأضاف ذات المتحدث أن "اشتراكات الضمان الاجتماعي تمثّل المورد الوحيد في تمويل المنظومة التي تكتسي أهمية بالغة نظرا لدورها الجوهري في الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق، وهي شرط أساسي لديمومة منظومة الضمان الاجتماعي، حيث يسجّل الصندوق عراقيل من خلال مراقبة المستخدمين وتحصيل مستحقات الضمان الاجتماعي.

وأشار هدام إلى أن قطاع الضمان الاجتماعي تعاقد مع 3500 طبيب متعاقد بمبلغ إجمالي قدر بـ 4.5 مليار دج، فيما بلغ عدد المستفيدين من التأمينات اجتماعيا 12 مليون مستفيد، مضيفا في ذات السياق أن الصندوق قام بتوزيع 14 مليون بطاقة شفاء