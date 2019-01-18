“مورينيو”: “الدوري القطري ليس أفضل مكان لتطوير أداء اللاعبين” !

صدم البرتغالي “جوزي مورينيو” متابعي ولاعبي الدوري القطري مؤكدا أن هذا الأخير ليس أفضل مكان لتطوير أداء اللاعبين.

وقال “مورينيو” من خلال تحليله لمباراة “قطر والسعودية” في كأس آسيا عبر قنوات “بيين سبورتس”:

“أنا آسف، لكن الدوري القطري ليس أفضل مكان لتطوير أداء اللاعبين وخاصة اللاعب “المُعز” الذي يصنع الحدث في كأس أسيا”.

وأضاف: “عليه مغادرة الدوري القطري واللعب في دوري آخر من أجل تطوير إمكانياته، فهو يمتاز بمؤهلات كبيرة”.

ويبدو أن “الرسالة” التي وجهها “مورينيو” ستصل حتما للنجم الجزائري “بغداد بونجاح” الذي جدد عقده مع نادي “السد”.