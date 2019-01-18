“كناص” يجمّد بطاقة شفاء لـ 125 ألف غشاش

كشف تيجاني هدام مدير عام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أنه تم تجميد 125 ألف بطاقة شفاء سنة 2018.

جاء هذا خلال إستماعه من قبل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني.

وافاد ذات المتحدث، أن قطاع الضمان الإجتماعي تعاقد مع 3500 طبيب متعاقد بمبلغ إجمالي قدر بـ 4.5 مليار دينار.

فيما بلغ عدد المستفيدين من التأمينات اجتماعيا 12 مليون مستفيد، كما قام الصندوق بتوزيع 14 مليون بطاقة شفاء.

مشيرا إلى تجميد 125 ألف بطاقة شفاء، بعدما تم إكتشاف تحايل من قبل المستفيدين.

وذلك في انتظار توزيع إعتماد بطاقات الشفاء التي ستتوسع لتشمل جراحة القلب وتصفية الدم.

وأوضح المتحدث أن عدد المصابين بالأمراض المزمنة بلغ أزيد من مليون مصاب كلفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

حوالي 142 مليار دينار، مضيفا أن الصندوق سجل عراقيل من خلال مراقبة المستخدمين وتحصيل مستحقات الضمان الإجتماعي.