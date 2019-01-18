فحوصات وتلقيح حجاج 2019 بداية من 21 جانفي

تشرع مديريات الصحة عبر 48 ولاية، ابتداء من يوم 21 جانفي الجاري، في إجراء الفحوصات الطبية والتلقيح الموجهة لفائدة الحجاج الفائزين في قرعة الحج لموسم 2019، وأسندت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مهمة الإشراف على هذه الفحوصات للجان الطبية الولائية الملحقة بمديرية الصحة والسكان، وهي العملية التي حصرت في آجال لا تتعدى 30 جانفي 2019.

طالبت وزارة الصحة حجاج الموسم المقبل بتحضير ملفات أولية تتضمن بطاقة الفحوصات والتقرير الاستشفائي ونتائج 4 تحاليل طبية، مخططات لنبضات القلب وصورتين شمسيتين، حيث سيتم إخضاعهم للفحص من قبل لجنة أطباء مختصة تتشكل من طبيب الأمراض العقلية، طبيب في الأمراض الداخلية، طبيب عام ثم طبيب الصحة النفسية والعقلية، قبل أن يتم توجيه المعنيين إلى اللجان الطبية العاملة ضمن إقليم مؤسسات الصحة الجوارية للاطلاع على الملف الطبي المؤشر عليه من طرف الطبيب المعالج والذي توكل إليه مهمة تدوين كافة المعلومات الخاصة بالحاج عبر دفتره الصحي الخاص بأداء المناسك، حيث سيرافقه طوال فترة تواجده في البقاع المقدسة.

وحددت وزارة الصحة والسكان قائمة الأمراض المانعة لسفر الحجاج نحو البقاع المقدسة، وهي بعض الأمراض القلبية التي يحددها طبيب مختص والأمراض العقلية، بعض العاهات الحركية والأمراض الجسدية المؤثرة على الحركة، بعض أمراض الكلى، بعض الأمراض الصدرية والتنفسية المزمنة أو العارضة، وهي أمراض تتيح للطبيب المعالج تدوينها في تقرير مفصل يوجه إلى مدير الصحة الولائي الذي يقوم بدوره بإخطار السلطة الإدارية المختصة لتعويض الحاج بآخر شريطة أن يكون ضمن القائمة الاحتياطية.

وفيما يتعلق بالبصمة الإلكترونية لمعتمري هذا الموسم، نبه الديوان الوطني للحج والعمرة الراغبين في أداء هذه الشعيرة إلى القيام بإجراءات البصمة الحيوية التي شرعت سلطات المملكة العربية السعودية في تطبيقها، حيث أصبح المعتمرون الجزائريون ملزمين بإجراءات البصمة قبل صدور التأشيرة، وذلك بالتوجه مباشرة نحو مركز "في. اف. اس" المعتمد بكل من الجزائر العاصمة ووهران وغرداية وقسنطينة وسعيدة وأدرار، من أجل أخذ البصمة تفاديا للطوابير والتعقيدات المعمول بها على مستوى المطارات.

وحددت السلطات السعودية مدة صلاحية البصمة بـ6 أشهر قبل موعد السفر، فيما تم استثناء الأطفال الأقل من 6 سنوات من هذا الإجراء، إضافة إلى الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 80 سنة، وقد حددت أسعار البصمة على مستوى مراكز "في. اف. اس" بـ1000 دج.